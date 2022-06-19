В стране и мире Лавров заявил, что США не заставят Россию соблюдать их правила Виктория Ивашечкина По словам дипломата, Штаты показывают всему миру то, что Москва якобы не имеет права на собственный голос на политической арене. © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не смогут поставками вооружений на Украину принудить Москву соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах. Я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», - подчеркнул Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Ранее Сергей Лавров заявил, что Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Дипломат ответил на вопрос журналиста «Звезды» о выводе грузовых кораблей из черноморских портов. Лавров отметил, что российские войска ежедневно объявляют режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории для пропуска мирных кораблей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика