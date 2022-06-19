Шестьдесят выпускников суворовского училища получили аттестаты на главной площади Екатеринбурга

За годы своего существования екатеринбургское суворовское военное училище выпустило более 175 тысяч воспитанников.

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В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония 74-го выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. По сложившейся традиции, праздничные мероприятия состоялись на площади Советской Армии.

В этом году училище выпустило 60 воспитанников, 11 из которых завершили обучение с золотой медалью. После вручения аттестатов об образовании участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в память о подвиге военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

В завершении церемонии выпускники-суворовцы совместно с артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) исполнили гимн суворовского училища, а также станцевали вальс с воспитанницами хореографических студий города.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.