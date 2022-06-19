WSJ сообщила, что решение Путина по газовым поставкам в Европу ударило по рейтингам властей ЕС

Об отключении газа странам, отказавшимся платить за него в рублях, в Кремле сообщили девятого июня.

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Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа в страны, которые отказались платить за него в рублях, ударило по электоральным рейтингам их властей. По мнению обозревателей The Wall Street Journal, особо остро это почувствуется ближе к зиме, когда на фоне выборов в ряде стран ЕС граждане и бизнес ощутят нехватку топлива из РФ.

«Германия, которая очень сильно зависит от поставок газа из России, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италия, еще один крупный импортер российского газа, должна провести общенациональные выборы в середине следующего года», - пишет издание.

По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, электоральная кампания в Европе будет тяжелой. Действующим властям придется приложить максимум усилий для достижения желаемых результатов.

Решение о торговле энергоресурсами за рубли президент Владимир Путин принял в конце марта. Предложенная западным потребителям схема предполагает открытие двух счетов (валютного и рублевого) в Газпромбанке.