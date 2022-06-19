В МО РФ заявили об освобождении населенного пункта Метелкино в ЛНР
Подразделения Народной Милиции ЛНР при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освободили населенный пункт Метелкино. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», - заявил Конашенков.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.