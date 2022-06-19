Создатель «Тора» заявил, что Apple и Samsung используют компоненты российского ЗРК

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В каждом смартфоне крупнейших мировых брендов есть материалы, созданные в России и не имеющие аналогов в мире. Причем изначально они используются в военной промышленности, в том числе, при создании тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

«Мы выпускаем продукцию, не имеющую аналогов в мире. Это сверхчистые материалы или особо чистые материалы, которые применяют ведущие компании в мире, такие как Intel, IBM. Хочу сказать, что в смартфонах, которыми вы пользуетесь, и в Apple, и в Samsung применяется наш материал. Всего 3 компании в мире освоили технологию производства этих материалов. И должен не без гордости сказать, что наш материал среди трех компаний является наиболее конкурентоспособным и применяется при проведении научных и опытно-конструкторских работ ведущими компаниями», - сообщил Зиятдинов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Тор-М2”. Купол от “Купола”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите единственный в мире комплекс ПВО, способный стрелять ракетами на полном ходу. И вычленять такие цели, которые для большинства конкурентов остаются невидимыми: например, противокорабельные ракеты, идущие в атаку впритирку к воде на высоте около 5 метров.