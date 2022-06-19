В России начали производить кондиционеры на основе систем охлаждения в ЗРК «Тор»

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Технология производства кондиционеров для тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» переходит на гражданские рельсы. В условиях западных санкций на военных заводах уже создаются системы охлаждения как для домов и магазинов, так и для промышленности и АЭС. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил директор проекта «Промхолод» Рафаил Аглиуллин.

«Кондиционер - это изделие двойного назначения. Исходя из этого мы строим свою работу таким образом, чтобы те изделия, которые выпускает наше предприятие, в частности теплообменник, его можно использовать и в военных и в гражданских целях. Мы делаем теплообменное оборудование не только для установок промышленного охлаждения, но и для установок, которые необходимы для использования на объектах атомной промышленности», - рассказал специалист.

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