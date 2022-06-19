Морской удар: кадры артиллерийских стрельб кораблей Балтийского флота

В рамках учения экипажи боевых судов в составе тактических групп успешно отработали поставленные задачи.

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Корабли Балтийского флота ВМФ Российской Федерации провели артиллерийские стрельбы. В рамках учения экипажи боевых судов в составе тактических групп успешно отработали поставленные задачи.

Среди них значилось отражение атак с воздуха. Кроме того, корабли Балтийского флота нанесли мощный артиллерийский удар по морским и береговым целям.

Ранее учения провели в Тихоокеанской флотилии. Отряд корветов отразил воздушный удар условного противника. В его состав вошли корабли «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

В МО РФ уточнили, что учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки флота. При этом пораженные в ходе учений условные цели имитировались электронным способом.