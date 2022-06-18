Компания «Промомед» оптимизирует исследования в области биотехнологий при производстве лекарств

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Инновационных лекарств, разработанных у нас в стране, будет больше. Именно на это направлены соглашения, подписанные группой компаний «Промомед» в ходе Петербургского международного экономического форума. Так производственная площадка компании - современнейший комплекс «Биохимик» совместную работу с фондом «Сколково». Прежде всего - это исследования в области биотехнологий, получения как сырья для лекарств, так и готовых препаратов.

Кроме того, соглашения предполагают сотрудничество компании с ведущими профильными вузами страны. Это РХТУ имени Менделеева, Мордовский университет имени Огарева, а также Московский медико-стоматологический госуниверситет. Причем, речь идет не просто о подготовке кадров, а узконаправленных специалистов высшего уровня. А также - о популяризации профессий для фармотрасли. Все эти проекты «Промомед», реализует в целях содействия реализации госпрограммы по развитию отечественной медицинской промышленности.

«Сегодняшнее событие - это возможность для нас значительно расширить количество абитуриентов, которых мы можем обучать в ведущих вузах страны и потом получить высококвалифицированные кадры. И более того, это люди, которые уже со школьной скамьи начинают работать в тех условиях, в которых им дальше предстоит работать профессионально. Это очень важно, что это образование не для получения диплома, а для работы в которой получаются те знания, которые непосредственно нужны для прямой профессиональной деятельности», - заявил Председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В этом году его девиз - «Новый мир - новые возможности».