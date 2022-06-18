Посольство РФ в США назвало обвинения в «бряцании ядерным оружием» необоснованными

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В пятницу российское посольство в США заявило о необоснованности обвинений в адрес Москвы в «бряцании ядерным оружием». В диппредставительстве уверяют, что наша страна настроена на сотрудничество в ради конструктивного проведения конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Она пройдет в августе в Нью-Йорке

«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что оно у нас есть. И что мы будем применять его, если это потребуется для защиты нашего суверенитета», - заявил он.

Также российский лидер напомнил об ответственности западных политиков о публичных высказываниях на серьезном уровне про использование ядерного оружия Россией.