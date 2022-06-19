Разгадать хитрость противника: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
В столкновениях с врагом личный состав российский войск показывает высокий уровень подготовки, решительность и слаженность действий.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает высокий уровень подготовки, мужество и отвагу.
Сержант Иван Сошнев