В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разгадать хитрость противника: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Анна Касаткина
00:00 19.06.2022
В столкновениях с врагом личный состав российский войск показывает высокий уровень подготовки, решительность и слаженность действий.
Разгадать хитрость противника: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает высокий уровень подготовки, мужество и отвагу.

Сержант Иван Сошнев

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сержант Иван Сошнев с первых дней спецоперации выполнял задачи по обеспечению подразделений батальонно-тактической группы российских десантников бесперебойной связью.

Двигаясь в составе колонны, Сошнев обнаружил в прилегающем лесном массиве группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами. Сержант увел связную машину в безопасное место и дал команду расчету организовать резервную связь в группе. После этого Сошнев организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку двух пеших групп националистов.

Проявленные сержантом Сошневым профессионализм и практические навыки позволили обеспечить управление и координирование сил в ходе боя с националистами. По итогам боестолкновения группа националистов была уничтожена.

Ефрейтор Максим Ермолин

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ефрейтор Максим Ермолин выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн. Продвигаясь по заданному маршруту в составе саперного дозора, Ермолин обнаружил заминированный участок дороги. Ефрейтор оперативно приступил к разминированию.

Во время разминирования украинские националисты предприняли попытку атаковать российских военнослужащих. Своевременно заметив их перемещения, российские десантники открыли прицельный огонь по врагу.

Заняв грамотную позицию, Ермолин умело уничтожал живую силу противника. Лишившись фактора внезапности, противник понес потери и отступил. Отразив нападение, дозор продолжил разминировать дорогу.

Ермолин лично обнаружил, обезвредил и уничтожил шесть вражеских мин. Профессионализм, смелость и отвага ефрейтора позволили дозору выполнить задачу и обеспечить безопасное перемещение колонн.

Младший сержант Алексей Смирнов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Младший сержант Алексей Смирнов выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов в составе батальонно-тактической группы российских десантников.

Продвигаясь вглубь обороны противника, Смирнов обнаружил замаскированные позиции националистов. В ходе завязавшегося боя в течение двадцати минут экипаж танка метким огнем уничтожил место расположения опорного пункта националистов, две боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника. Танк младшего сержанта Смирнова был атакован противником из противотанковой управляемой ракеты. Убедившись в исправности техники, несмотря на полученную контузию, младший сержант продолжил вести бои с националистами.

Мужественные и самоотверженные действия Смирнова позволили насести существенный урон живой силе противника и снизить его атакующий потенциал, что привело к захвату ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта для организации последующего наступления.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:55 В стране и мире
МО РФ: участникам украинских съемок о «разрушенных ВС РФ домах в Николаеве» заплатили по $25
20:29 В стране и мире
Видео
Посол ЛНР сообщил о возможном подрыве емкости с азотной кислотой в Северодонецке
20:53 В стране и мире
Видео
Снаряд попал в здание университета: в Донецке продолжаются массированные обстрелы ВСУ
18:45 В стране и мире
Видео
В Общественном объединении пассажиров объяснили, как съездить на Байкал по доступной цене
17:58 В стране и мире
В оргкомитете ПМЭФ заявили, что DDoS-атаки велись из США и Украины
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.