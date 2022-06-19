Разгадать хитрость противника: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

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Сержант Иван Сошнев с первых дней спецоперации выполнял задачи по обеспечению подразделений батальонно-тактической группы российских десантников бесперебойной связью.

Двигаясь в составе колонны, Сошнев обнаружил в прилегающем лесном массиве группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами. Сержант увел связную машину в безопасное место и дал команду расчету организовать резервную связь в группе. После этого Сошнев организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку двух пеших групп националистов.

Проявленные сержантом Сошневым профессионализм и практические навыки позволили обеспечить управление и координирование сил в ходе боя с националистами. По итогам боестолкновения группа националистов была уничтожена.

Ефрейтор Максим Ермолин