Врачи областной больницы в Херсоне начнут получать выплаты в рублях
Медицинский персонал херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Решение было принято военно-гражданской администрацией Херсонской области и руководством центральной больницы области.
«Проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, а также оборудования на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области», - уточнили в пресс-службе ВГА, передают «Известия».
Также утверждается, что вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для работы учреждения, уже решен.
Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.