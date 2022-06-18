В стране и мире Врачи областной больницы в Херсоне начнут получать выплаты в рублях Виктория Ивашечкина Кроме того, как отмечают местные власти, вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для работы учреждения, уже решен. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Медицинский персонал херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Решение было принято военно-гражданской администрацией Херсонской области и руководством центральной больницы области. «Проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, а также оборудования на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области», - уточнили в пресс-службе ВГА, передают «Известия». Также утверждается, что вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для работы учреждения, уже решен. Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика