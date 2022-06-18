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Врачи областной больницы в Херсоне начнут получать выплаты в рублях

Виктория Ивашечкина
21:07 18.06.2022
Кроме того, как отмечают местные власти, вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для работы учреждения, уже решен.
Врачи областной больницы в Херсоне начнут получать выплаты в рублях
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Медицинский персонал херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Решение было принято военно-гражданской администрацией Херсонской области и руководством центральной больницы области.

«Проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, а также оборудования на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области», - уточнили в пресс-службе ВГА, передают «Известия». 

Также утверждается, что вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для работы учреждения, уже решен.

Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.

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