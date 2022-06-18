МО РФ: участникам украинских съемок о «разрушенных ВС РФ домах в Николаеве» заплатили по $25
Участникам видеосюжетов, которые были организованы украинскими спецслужбами о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил РФ частных домов, заплатили 25 долларов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
«В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», - сказал он.
Также Михаил Мизинцев обратил внимание на то, что подобные фейковые материалы, производимые украинской «фабрикой лжи» по заказу стран Запада, не содержат достоверной и объективной информации.
Ранее стало известно, что киевские власти 11 июня провели инсценировку удара по одному из медицинских учреждений в Одессе, который якобы нанесли российские военнослужащие. Начальник НЦУО добавил, что в качестве актеров инсценировки в городе принимали участие около десяти человек, в том числе дети, которых одели в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.
Материал подготовил Максим Крюков