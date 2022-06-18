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МО РФ: украинские спецслужбы снимают сюжеты о домах в Николаеве, якобы разрушенных ВС РФ

21:53 18.06.2022
Как отметили в военном ведомстве, всем участникам съемок заплатили по 25$.
МО РФ: украинские спецслужбы снимают сюжеты о домах в Николаеве, якобы разрушенных ВС РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы снимают сюжеты о домах в Николаеве, якобы разрушенных ВС РФ. В постановочных съемках участвуют более 40 актеров, всем участникам съемок заплатили по $25, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов ВС РФ частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей», - отметил Мизинцев.

По его словам, постановочные кадры планируется распространить в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить Россию в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

Ранее сообщалось, что украинские власти 11 июня провели инсценировку удара по одному из медицинских учреждений в Одессе, который якобы нанесли российские военнослужащие. Михаил Мизинцев уточнил, что в качестве актеров инсценировки в городе принимали участие около десяти человек, в том числе дети, которых одели в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина

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