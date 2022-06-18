Сечин назвал «Восток Ойл» «ноевым ковчегом» для мировой экономики

По словам главы «Роснефти», под нужды проекта сейчас строят порт в бухте Север, из которого топливо планируется экспортировать по Северному морскому пути.

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия является спасительным «ноевым ковчегом» для мировой экономики с ее энергетическим потенциалом и такими проектами, как «Восток Ойл».

«"Восток Ойл" - крупнейший в мире, единственный по сравнимым масштабам новый проект. Ресурсная база проекта - 6,2 млрд тонн нефти - подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ», - отметил Сечин на сессии ПМЭФ.

По его словам, топливо «Восток Ойл» характеризуется «уникальными премиальными качествами с крайне низким содержанием серы и низкой плотностью». Игорь Сечин также отметил, что сегодня рынок движется к новой парадигме, в которой дружественные РФ страны получают топливо по справедливой рыночной цене. При этом для других к ее стоимости прибавляется премия.

По словам Игоря Сечина, 98% оборудования и материалов для проекта «Восток Ойл» являются отечественными. Кроме этого, под его нужды строят порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

«Роснефть» на полях экономического форума в Петербурге заключила ряд соглашений, в том числе с Роспатентом о сотрудничестве в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Интерес компании к этой сфере неслучаен. Ее научные и проектные институты занимаются поиском и разработкой новых высокотехнологичных решений, которые позже внедряются по всей производственной цепочке. В частности, компания располагает набором собственных IT-продуктов для добычи углеводородов и геологоразведки - по ряду показателей они превосходят зарубежные аналоги.