«Тор» в Сочи: как комплексы ПВО защищали проведение Олимпиады-2014

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Тактические зенитные ракетные комплексы «Тор» использовались при защите объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Причем данные ЗРК ставились батареей в 4 машины для обеспечения наилучшего покрытия неба и отслеживания даже самых незаметных для радаров угроз - мелких беспилотников. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор завода «Купол» Александр Александров.

«Батарея “Торов” стояла на защите мирного неба при проведении Олимпиады в Сочи. Конечно, не только батарея “Тора” работала. Работали и комплексы средней дальности и ближнего действия, чтобы защитить объекты такой стратегической значимости как места проведения Олимпиады», - сообщил специалист.

Также Александров объяснил, что чем больше ЗРК «Тор» стоит вместе, тем больше у них зона покрытия. У двух машин купол обнаружения целей будет увеличен вверх с 32 до 64 градусов. А батарея из четырех машин сможет отразить любую крупномасштабную атаку.

«Двумя “Торами” мы закроем два угловых положения: нижнее от 0 до 30 градусов и верхний сектор от 30 до 60 градусов, тем самым защитим объект и сами боевые машины от средств воздушного нападения, летящих сверху. Например, такие как дроны-камикадзе», - рассказал конструктор.

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