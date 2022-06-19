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Рождается новый «Тор»: конструкторы сообщили о создании модернизированного модуля ЗРК

Владимир Расходчиков
03:40 19.06.2022
При создании нового модуля ЗРК «Тор» будут учтены новые технические решения, отработанные в Арктике.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Конструкторы уже приступили к созданию нового модуля зенитного ракетного комплекса «Тор», в котором будут увеличен боезапас и облегчен корпус. Также он будет оснащен новым программным обеспечением, позволяющим сбивать самые быстрые низколетящие цели. При этом модуль будет достаточно легким и станет единственным в мире, который будет возможно транспортировать при помощи вертолета. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал помощник гендиректора завода «Купол» Вячеслав Карташов.

«Сегодня мы приступили к разработке нового модуля, в котором уже будут реализованы новые технические решения, отработанные в Арктике. Мы будем использовать удвоенный боезапас, программное обеспечение, которое мы проверили при стрельбе по низколетящей цели. Корпус будет создан новый, облегченный. Это единственное сегодня средство ПВО, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске. Больше таких средств ПВО в мире нет. Рождается новый “Тор”, который будет достоин своих отцов и братьев», - сообщил Карташов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Тор-М2”. Купол от “Купола”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите единственный в мире комплекс ПВО, способный стрелять ракетами на полном ходу. И вычленять такие цели, которые для большинства конкурентов остаются невидимыми: например, противокорабельные ракеты, идущие в атаку впритирку к воде на высоте около 5 метров.

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