В оргкомитете ПМЭФ заявили, что DDoS-атаки велись из США и Украины

По словам Антона Котякова, атаки шли с мощностью 140 ГБ в секунду.

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Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума велись с ip-адресов, в частности, из США и с Украины.

Он отметил, что атаки шли с мощностью 140 ГБ в секунду. Они также фиксировались с адресов Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии, передают «Известия».

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты, этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», - рассказал он.

В пятницу, 17 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесли на час из-за мощных DDoS-атак. Выступление российского лидера на пленарном заседании юбилейного ПМЭФ-2022 изначально было запланировано на 14.00.