Политолог предположил, в какую тюрьму власти США могут поместить Ассанжа

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут поместить в тюрьму «Супермакс» в Колорадо, где отбывают наказание террористы. Таким мнением поделился американист Малек Дудаков.

«Британцы никогда не пойдут на то, чтобы передавать Ассанжа французской стороне. Речь идет о закулисных переговорах между Лондоном и Вашингтоном. Скорее всего, случится депортация - Ассанжа поместят в тюрьму с очень жесткими условиями содержания, возможно, в тюрьму "Супермакс" в Колорадо, где отбывают наказание террористы. В этой тюрьме будет опасность, что он там совершит суицид, или ему помогут это сделать», - сказал он телеканалу «Звезда».

Также эксперт добавил, что вероятность того, что Ассанжа помилуют, практически нулевая. По его словам, в случае, если основателю WikiLeaks не назначат пожизненное заключение, он получит большой срок, который будет означать отбывание наказания до конца жизни.

Вчера стало известно, что власти Великобритании приняли решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам Америки. Журналисту предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.