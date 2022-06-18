СМИ сообщили, что в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН

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Неизвестные совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российском силовом ведомстве.

Как утверждается, злоумышленники установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля Соболева.

«Сегодня совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», - цитирует агентство слова источника.

По его данным, сейчас глава УСИН находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах были сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.