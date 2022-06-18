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Захарова обвинила спецслужбы Украины в поставках наркотиков в Россию

Максим Крюков
16:34 18.06.2022
Представитель МИД РФ отметила, что СБУ ведут необъявленную войну с Россией с 2014 года.
Захарова обвинила спецслужбы Украины в поставках наркотиков в Россию
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», - говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Также Захарова пояснила, что данный прием не является новым. По ее словам, еще в XIX веке западные государства для достижения квазиколониальных торговых преференций начали распространять опиум из Индии среди населения Китая. Власти Пекина, в свою очередь, пытались ограничить наркокартели Британии, введя соответствующие декреты.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства России считает, что СБУ с 2014 года ведут необъявленную войну против России. Она привела статистические данные, согласно которым в 2014 году синтетические наркотические средства составляли около 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году данный показатель составил уже 60%. По данным Захаровой, основным поставщиком синтетики стали украинцы.

Ранее Мария Захарова заявила, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, впоследствии будет распространяться по Европе и другим регионам, вследствие чего расширится черный рынок оружия. Дипломат обратила внимание, что сегодня вопросы поставки очередных партий оружия Киеву рассматриваются в Брюсселе в ходе третьей встречи контактной группы.

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