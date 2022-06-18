В Бахрейне намерены внедрить платежную систему «Мир»

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В скором времени в Бахрейне намерены внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил посол страны Персидского залива в РФ Ахмед Абдулрахман аль Саати.

Данное нововведение позволит российским туристам комфортно отдыхать в Бахрейне. Им будет доступна безналичная оплата при получении тех или иных услуг, передает словам дипломата ТАСС.

Ранее в Центробанке России заявили, что в ближайшее время карты «Мир» могут начать принимать еще в четырех странах. Однако назвать эти государства в данный момент нельзя.

С карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.