В стране и мире Сергей Галанин выступил перед участниками спецоперации в самарском госпитале Ян Брацкий Музыкант исполнил песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Самарском военном госпитале состоялось выступление солиста музыкального коллектива «СерьГа» Сергея Галанина для военнослужащих, принимавших участие в специальной операции. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника. Музыкант выступил перед собравшимися в актовом зале госпиталя с концертной программой, содержащей в себе песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности. Зрители не смогли сдержать эмоций и подпевали исполнителю. «Вы видите, сразу у всех поднялось настроение, все немного отвлекаются. Я знал, что все мы будем чувствовать себя в едином пространстве» - прокомментировал свое выступление Сергей Галанин. Мероприятие было организованно агитбригадой Дома офицеров Самарского гарнизона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика