Сергей Галанин выступил перед участниками спецоперации в самарском госпитале
В Самарском военном госпитале состоялось выступление солиста музыкального коллектива «СерьГа» Сергея Галанина для военнослужащих, принимавших участие в специальной операции. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника.
Музыкант выступил перед собравшимися в актовом зале госпиталя с концертной программой, содержащей в себе песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности. Зрители не смогли сдержать эмоций и подпевали исполнителю.
«Вы видите, сразу у всех поднялось настроение, все немного отвлекаются. Я знал, что все мы будем чувствовать себя в едином пространстве» - прокомментировал свое выступление Сергей Галанин.
Мероприятие было организованно агитбригадой Дома офицеров Самарского гарнизона.