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Сергей Галанин выступил перед участниками спецоперации в самарском госпитале

Ян Брацкий
14:24 18.06.2022
Музыкант исполнил песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Самарском военном госпитале состоялось выступление солиста музыкального коллектива «СерьГа» Сергея Галанина для военнослужащих, принимавших участие в специальной операции. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника.

Музыкант выступил перед собравшимися в актовом зале госпиталя с концертной программой, содержащей в себе песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности. Зрители не смогли сдержать эмоций и подпевали исполнителю.

«Вы видите, сразу у всех поднялось настроение, все немного отвлекаются. Я знал, что все мы будем чувствовать себя в едином пространстве» - прокомментировал свое выступление Сергей Галанин.

Мероприятие было организованно агитбригадой Дома офицеров Самарского гарнизона.

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