На деловом завтраке ПСБ обсудили условия восстановления кооперационных цепочек
Создание новой международной системы расчетов поможет восстановить так называемые кооперационные цепочки, то есть связи между предприятиями, которые испытывают санкционное давление. Важность создания новых площадок для безналичных платежей в национальных валютах обсудили на Петербургском экономическом форуме.
По словам председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, в России сейчас идет активная работа в этом направлении, в частности, банки тестируют различные варианты проведения финансовых операций. Появление новых систем банковских расчетов автоматически повлечет за собой и восстановление цепочек в промышленности.
«Предприятия с предприятиями намного свободнее могут договориться, чем банки с банками в условиях санкций. Потому что система банковских расчетов намного более жестко регулируемая, чем история связей предприятий, даже санкционных. И это первичная проблема. Пока мы под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности не построим собственную систему расчетов, нашу отечественную систему, но по сути международную, мы далеко не продвинемся», - полагает председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.
ПСБ традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Подписаны стратегические соглашения с крупнейшими предприятиями страны. В силу статуса опорного банка оборонно-промышленного комплекса, перед ПСБ стоят задачи государственного масштаба, в том числе по развитию проектов диверсификации и импортозамещения.