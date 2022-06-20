На деловом завтраке ПСБ обсудили условия восстановления кооперационных цепочек

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Создание новой международной системы расчетов поможет восстановить так называемые кооперационные цепочки, то есть связи между предприятиями, которые испытывают санкционное давление. Важность создания новых площадок для безналичных платежей в национальных валютах обсудили на Петербургском экономическом форуме.

По словам председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, в России сейчас идет активная работа в этом направлении, в частности, банки тестируют различные варианты проведения финансовых операций. Появление новых систем банковских расчетов автоматически повлечет за собой и восстановление цепочек в промышленности.

«Предприятия с предприятиями намного свободнее могут договориться, чем банки с банками в условиях санкций. Потому что система банковских расчетов намного более жестко регулируемая, чем история связей предприятий, даже санкционных. И это первичная проблема. Пока мы под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности не построим собственную систему расчетов, нашу отечественную систему, но по сути международную, мы далеко не продвинемся», - полагает председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

ПСБ традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Подписаны стратегические соглашения с крупнейшими предприятиями страны. В силу статуса опорного банка оборонно-промышленного комплекса, перед ПСБ стоят задачи государственного масштаба, в том числе по развитию проектов диверсификации и импортозамещения.