В МО РФ сообщили об уничтожении топливных хранилищ для снабжения техники ВСУ в Донбассе

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.

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Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики», - добавил официальный представитель оборонного ведомства РФ.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики, пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска Луганской Народной Республики.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.