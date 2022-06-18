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Панков вручил дипломы выпускникам Военного университета Минобороны России

12:16 18.06.2022
По итогам работы экзаменационной комиссии 88 выпускников заслужили диплом с отличием, а 13 офицеров удостоены золотых медалей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны России Николай Панков поздравил выпускников Военного университета имени князя Александра Невского МО РФ с окончание обучения. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании прошла в «Зале Славы» музея Победы.

В этом году состоялся первый выпуск специалистов в области информационного обеспечения российских Вооруженных Сил. Выпускники займут должности офицеров органов информационного обеспечения военных округов.

В строю выпускников старшие офицеры – слушатели Военного университета, адъюнкты и молодые лейтенанты. В торжественной обстановке получили дипломы об окончании обучения более 650 офицеров и курсантов Военного университета.

Замминистра вручил особо отличившимся выпускникам дипломы и памятные знаки отличникам учебы. По итогам работы экзаменационной комиссии 88 выпускников заслужили диплом с отличием, а 13 офицеров удостоены золотых медалей.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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