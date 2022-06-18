Глава ОСК оценил влияние геополитики на реализацию гособоронзаказа

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Сложившаяся в мире геополитическая ситуация не повлияла на выполнение Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) гособоронзаказа. С таким заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил генеральный директор компании Алексей Рахманов.

«Скажем так, геополитическая ситуация повлияла на 0,001%, поэтому мы считаем это математической погрешностью и никогда не говорим о том, что все то, что происходит сейчас, геополитически повлияло на исполнение гособоронзаказа», - сказал Рахманов в интервью ТАСС.

С его слов, корпорация ежедневно работает над выполнением гособоронзаказа и старается отвечать за эту работу «полным рублем». Ранее Рахманов отметил, что при производстве атомных подводных лодок никаких проблем с импортозамещением нет.

Накануне Алексей Рахманов рассказал, каким станет единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» после глубокой модернизации.

Глава ОСК отметил, что количество комплексов, которые устанавливаются на этот авианосец, сделают его совершенно другим. Он подчеркнул, что это касается не только самого корабля, но и его авиационной группы. Также, по словам главы ОСК, в рамках проходящей модернизации уже пройдены все развилки в принятии решений - это позволяет рассчитывать, что работы пройдут предсказуемо и завершатся в срок.