Российские военные помогают восстановить разрушенный ВСУ храм в ДНР

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В Донецкой Народной Республике российские военные оказывают помощь в восстановлении православного храма святителя Николая Чудотворца, разрушенного ВСУ в результате артиллерийских и минометных обстрелов. Они задействованы в расчистке завалов. Помогают военным местные жители и бойцы сил ДНР.

На данный момент из храма уже вынесли разрушенную мебель и элементы убранства. Основная часть работ связана с очисткой главной залы, куда обрушился купол. Внешняя обшивка купола – пластины, покрытые сусальным золотом, демонтировали с обломков несущих конструкций. Их будут использовать при восстановлении храма.

В результате обстрелов ВСУ пострадал фасад храма. Также разрушены купол и звонница, сожжена трапезная, разбиты иконы, многие из которых не подлежат восстановлению.

Напомним, российские военные в зоне проведения специальной операции занимаются не только восстановительными работами, но и оказывают медицинскую помощь мирному населению. Так, в ЛНР специальные модули развернул отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск.

Наши врачи проводят клинический прием граждан, в том числе и детей. Всем обратившимся к российским медикам предоставляются необходимые консультации. В экстренных же случаях даже проводятся операции.