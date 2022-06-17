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Неудобная правда: как прошло общение Лаврова с ВВС

Ян Брацкий
07:13 17.06.2022
Глава российский дипломатии также подчеркнул, что западные СМИ, освещая происходящее в Донбассе, придерживаются политики двойных стандартов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинский режим обстреливает свое же население, а Запад поставляет для этого оружие. Такое заявление сделал Сергей Лавров в интервью ВВС. Глава российского внешнеполитического ведомства общался с журналистом британской телекомпании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вы показываете результаты бомбежек ВСУ населенных пунктов? Вы же не показываете это. Поэтому вам сейчас нужно вытянуть из меня какие-то слова сожаления о том, что происходит, чтобы направить репортаж в Лондон и использовать мои слова в подтверждение лживой версии происходящего на Украине, которую постоянно транслируете. Будучи в Москве, вы не можете не видеть того, что показывают журналисты в Донбассе, что происходит в результате бомбардировок мирных населенных пунктов и граждан», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не хотела нарушать территориальную целостность Украины. Наоборот, после 2014 года, когда Донецк и Луганск отказались поддерживать киевский режим и объявили о независимости, именно Россия настояла на подписании Минских договоренностей. Они были призваны сохранить единство Украины и в то же время защитить права русскоязычного населения Донбасса. Однако Киев не выполнил обозначенные в документе условия, а Москва была вынуждена начать спецоперацию.

В разговоре была затронута тема расширения НАТО. Сергей Лавров отметил - Москва давно поняла, что альянс - это угроза еще на примере Сербии. Напомним, в 1999 году авиация сил НАТО два с половиной месяца наносила удары по территории этой страны. Тогда, по разным оценкам, погибли от 3,5 до 5,5 тысяч человек, в основном - мирные граждане.

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