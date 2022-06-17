«Это уже не работа - это служение»: премию «Призвание» вручили отличившимся в ходе спецоперации военным медикам

Лауреатами стали более трехсот врачей со всей страны – те, кто совершил настоящий прорыв в создании новых методов лечения и диагностики заболеваний.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве отметили работу военных врачей, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Лучшим вручили премию «Призвание». Это главная медицинская премия России и проект Минобороны, который существует с 2001 года.

Лауреатами стали более трехсот врачей со всей страны – те, кто совершил настоящий прорыв в создании новых методов лечения и диагностики заболеваний.

Десять из них - это те, кто эвакуируют раненых с поля боя, оказывают первую медицинскую помощь, проводят операции. Семеро из них – сами получили ранения. На церемонию в Театр Российской Армии они пришли уже после курса реабилитации.

«Мы уже встали в строй. Готовы к выполнению дальнейших задач. Хочется сказать всем огромное спасибо. Спасибо коллегам, товарищам, которые на данный момент продолжают выполнять нашу неотъемлемую...даже это уже не работа – это состояние человека, это служение», - заявила врач-офицер Мария Мирошниченко.

Врач-офицер Юлия Мулагалиева также поделилась своими эмоциями. Он отметила, что ей бы хотелось, чтобы на церемонии присутствовало как можно больше ее коллег.

«Мне бы хотелось, чтобы здесь оказалось как можно больше врачей - всех, кто сейчас находится на передовой и кто оказывает медицинскую помощь на всех этапах», - сказала она.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как российские военные врачи спасли женщину, раненную осколком украинского снаряда. Его осколки попали 58-летней Светлане Котовой из Изюма в живот и повредили кишечник.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.