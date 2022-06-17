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Посол России в США озвучил способ решения продовольственного кризиса

Сергей Лебедев
04:52 17.06.2022
Западным странам необходимо сотрудничать с Россией.
Посол России в США озвучил способ решения продовольственного кризиса
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Для стран Запада сотрудничество с Россией может стать главным решением возникшего на фоне специальной операции на Украине продовольственного кризиса. Однако в Штатах и Европе до сих пор винят во всех бедах нашу страну. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что именно украинская сторона заминировала выходы из портов. И именно она не спешит разблокировать пути. При этом российская сторона готова предоставить гарантии безопасности для судов с зерном, а также не пользоваться в военных целях проходом к портам.

«Помимо Одессы, мы видим еще несколько способов организации доставки украинской продукции за рубеж. Например, используя инфраструктуру на Азовском море. Существуют также возможности использования транспортных коридоров через Польшу, Румынию и Беларусь», — написал посол в статье для The National Interest.

Напомним, недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису.

Однако, Украина и Европа, по его словам, пытаются выдать эту проблему за «вселенскую катастрофу». Глава МИДа отметил, что доля украинского зерна, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых.

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