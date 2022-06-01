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Уникальная реставрация: российские врачи разработали новую методику восстановления легких

Россина Бодрова
07:19 01.06.2022
За восстановлением следят анестезиологи, перфузиологи, хирурги, эндоскописты. Называют процесс реабилитацией, а по сути это настоящая реставрация: по крупицам из больного органа создают здоровый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Уникальную методику по пересадке легкого разработали в московском центре трансплантологии имени Шумакова. Специалисты научились лечить орган с патологией с помощью специального раствора вне организма. Пока опыт поставили на животном, но успех операции позволяет уже в этом году начать делать ее и людям.

Под пластиковым куполом - баранье легкое. Животное не справилось с пневмонией и погибло. Орган изъяли. Законсервировали. И приступили к эксперименту. Цель - его реабилитировать.

«Мы в легкое подаем венозную кровь, аппарат искусственой вентиляции ее оксигенирует, и к нам притекает артериальная кровь», - рассказал сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ТИО им. В.И.Шумакова Денис Бондаренко.

То, что делают в этой лаборатории для обывателя - фантастика, сложно поверить. Для врачей - это наука. Прорывную методику разработали здесь в московском центре трансплантологии имени Шумакова. Пересадка легкого считается одной из самых проблемных, так как подобрать здоровый донорский орган сложно. Специалисты путем экспериментов, пришли к выводу, что легкие с патологией можно выходить.

«Удаленные легкие помещаются в специальную камеру, присоединяются к системам жизнеобеспечения, искусственная вентиляция легких, аппарат кровообращения, за счет чего поддерживается функционирование данного органа», - объяснил заведующий отделением трансплантации легких НМИЦ ТИО им. В.И.Шумакова Иван Пашков.

За всем следят анестезиологи, перфузиологи, хирурги, эндоскописты. Называют процесс реабилитацией, а по сути это настоящая реставрация: по крупицам из больного органа создают здоровый. Корреспонденту «Звезды» предложили самой убедиться в результате.

«Прикоснуться к истории - абсолютно невероятное ощущение. Легкое в моих руках по настоящему раскрывается и дышит. Еще 40 минут назад здесь был диагноз двусторонняя пневмония, и оно на 100% вылечено за счет российских технологий», - поделилась впечатлениями Россина Бодрова.

По сути вся используемая техника есть в современных операционных. А вот раствор, благодаря которому орган излечивается, является отечественной инновацией. Придумали ее в этих же стенах. Пока все манипуляции проводят на животных, но, по словам директора центра профессора Сергея Готье, успех настолько очевиден, что уже в этом году могут начать работать с людьми.

«Мы понимаем, что данная методика работает. Надеемся, что в ближайшее время перейдем к клиническому использованию и будем иметь большие возможности для помощи нашим пациентам...В этом случае число трансплантации легких, которые выполняются в различных учреждениях и в основном у нас, возрастет в десятки раз», - заключил директор НМИЦ ТИО им. В.И.Шумакова, академик РАН Готье.

А значит, сократится и ожидание доноров. При этом сохранится качество. Неудивительно, что сегодня врачи улыбались - для них это победа, весомый вклад в спасение человеческих жизней уже в обозримом будущем.

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