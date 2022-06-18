Армия Тактическое мастерство: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации При выполнении задач на поле боя военнослужащие ВС РФ проявляют смелость и отличные боевые навыки. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя военные проявляют решительность, смелость и отличные тактические навыки. Гвардии сержант Сурэн Бальчунас, командир отделения реактивной артиллерийской батареи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал гвардии сержант Сурэн Бальчунас, вела наступательные действия на позиции украинских националистов. Обороняясь, радикалы вели артиллерийский и минометный огонь по российским войскам. Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», Бальчунас точным огнем подавил огонь артиллерии противника. В результате были уничтожены пять единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 националистов. Смелые и самоотверженные действия военнослужащего

существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск. Это привело к взятию под контроль стратегически важного участка местности. Рядовой Динар Имангулов, радиотелеграфист © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Группа военнослужащих, в состав которой входил рядовой Динар Имангулов, десантировалась посадочным способом

с вертолета на стратегически важный аэродром и сразу вступила в бой с превосходящими силами противника. В ходе операции рядовой Имангулов, умело действуя в составе подразделения, помог уничтожить дежурные огневые средства противника, а также принял участие во взятии под контроль КПП аэродрома. Имангулов также лично принимал участие в блокировании критически важных объектов аэродрома и в разгрузке боеприпасов с взлетно-посадочной полосы под минометно-артиллерийским и снайперским огнем, а также в доставке боеприпасов и продовольствия на позиции. Закрепившись на аэродроме, он развернул и ввел в действие узел связи, на котором нес круглосуточное боевое дежурство, тем самым обеспечивая бесперебойную и беспрерывную передачу информации. Решительные действия рядового позволили группе тактического десанта выполнить задачу и выдавить врага с аэродрома. Старший сержант Павел Малахов, командир танка © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова действовал в составе охраны колонны. Продвигаясь по маршруту, старший сержант обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, а также имеющих в распоряжении два танка Т-64. Завязался бой. Оценив тактическую обстановку и проявив смекалку, Малахов приказал увести танк с линии огня в тыл, а после, с помощью стремительного обхода по левому флангу в тыл противника, смог уничтожить танки прицельным огнем. Дезорганизованные националисты, оставшись без поддержки танков, были ликвидированы силами колонны. Благодаря умелым действиям старшего сержанта удалось избежать потерь личного состава и техники в ходе движения, а также прибыть в заданный район своевременно и без потерь. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика