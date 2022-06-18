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Тактическое мастерство: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

00:00 18.06.2022
При выполнении задач на поле боя военнослужащие ВС РФ проявляют смелость и отличные боевые навыки.
Тактическое мастерство: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции  по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя военные проявляют решительность, смелость и отличные тактические навыки.

Гвардии сержант Сурэн Бальчунас, командир отделения реактивной артиллерийской батареи

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал гвардии сержант Сурэн Бальчунас, вела наступательные действия на позиции украинских националистов. Обороняясь, радикалы вели артиллерийский и минометный огонь по российским войскам.

Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», Бальчунас точным огнем подавил огонь артиллерии противника. В результате были уничтожены пять единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 националистов.

Смелые и самоотверженные действия военнослужащего
существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск. Это привело к взятию под контроль стратегически важного участка местности.

Рядовой Динар Имангулов, радиотелеграфист

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа военнослужащих, в состав которой входил рядовой Динар Имангулов, десантировалась посадочным способом
с вертолета на стратегически важный аэродром и сразу вступила в бой с превосходящими силами противника. В ходе операции рядовой Имангулов, умело действуя в составе подразделения, помог уничтожить дежурные огневые средства противника, а также принял участие во взятии под контроль КПП аэродрома.

Имангулов также лично принимал участие в блокировании критически важных объектов аэродрома и в разгрузке боеприпасов с взлетно-посадочной полосы под минометно-артиллерийским и снайперским огнем, а также в доставке боеприпасов и продовольствия на позиции. Закрепившись на аэродроме, он развернул и ввел в действие узел связи, на котором нес круглосуточное боевое дежурство, тем самым обеспечивая бесперебойную и беспрерывную передачу информации.

Решительные действия рядового позволили группе тактического десанта выполнить задачу и выдавить врага с аэродрома.

Старший сержант Павел Малахов, командир танка

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова действовал в составе охраны колонны. Продвигаясь по маршруту, старший сержант обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, а также имеющих в распоряжении два танка Т-64. Завязался бой.

Оценив тактическую обстановку и проявив смекалку, Малахов приказал увести танк с линии огня в тыл, а после, с помощью стремительного обхода по левому флангу в тыл противника, смог уничтожить танки прицельным огнем.

Дезорганизованные националисты, оставшись без поддержки танков, были ликвидированы силами колонны. Благодаря умелым действиям старшего сержанта удалось избежать потерь личного состава и техники в ходе движения, а также прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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