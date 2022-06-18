Тактическое мастерство: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
При выполнении задач на поле боя военнослужащие ВС РФ проявляют смелость и отличные боевые навыки.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя военные проявляют решительность, смелость и отличные тактические навыки.
Гвардии сержант Сурэн Бальчунас, командир отделения реактивной артиллерийской батареи