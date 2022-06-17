ВСУ при обстреле Запорожской области повредили трассу Москва-Симферополь

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Сегодня в результате обстрелов города Васильевка Запорожской области со стороны Украины был поврежден участок трассы Москва — Симферополь. Во время атаки оказалось испорчено дорожное полотно. В асфальте осталась оболочка от снаряда.

«Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте», - заявили ТАСС в военно-гражданской администрации региона.

Также ВСУ повредили электрические сети. К вечеру их уже частично восстановили. Кроме того, осколками посекло жилую застройку и объекты инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о создании отрядов для борьбы с украинскими вооруженными формированиями. В список добровольцев записались уже более 200 человек.