Ученые предупредили о смертельных последствиях систематического стресса Анастасия Бобылева Травмы, тяжелые жизненные события и дискриминация могут повлечь за собой сильный стресс и увеличить риск заболевания раком. Ученые Мичиганского университета опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью о вреде систематического или разового стресса. Эта статья содержит краткое описание исследования «Здоровье и выход на пенсию» и рассказывает о результатах исследования. Объектом исследования были взрослые люди старше 50 лет. Ученые взяли анализ крови у 5774 человек и провели среди них опрос о стрессе. В результате было выявлено, что у людей, часто пребывающих в стрессе, иммунитет ослаблен. Это повышает вероятность развития заболеваний, например рака или болезней сердца. Также среди последствий стресса могут быть астма, заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет, ожирение, депрессия, а также преждевременное старение. В статье отмечается, что в опросе были указаны следующие причины стресса: ежедневная дискриминация, пожизненная дискриминация, травмы, тяжелые жизненные события. Также звучит упоминание стресса, связанного с работой. Авторы статьи утверждают, что это явление достойно отдельного исследования. Снизить риски заболеваний, связанных со стрессом, можно с помощью регулярных физических занятий и налаживания режима питания, как отмечает ведущий автор исследования Эрик Клопак, постдокторант Школы геронтологии им. Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии.