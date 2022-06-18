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Ученые предупредили о смертельных последствиях систематического стресса

Анастасия Бобылева
06:10 18.06.2022
Травмы, тяжелые жизненные события и дискриминация могут повлечь за собой сильный стресс и увеличить риск заболевания раком.
Ученые предупредили о смертельных последствиях систематического стресса
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Ученые Мичиганского университета опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью о вреде систематического или разового стресса. Эта статья содержит краткое описание исследования «Здоровье и выход на пенсию» и рассказывает о результатах исследования.

Объектом исследования были взрослые люди старше 50 лет. Ученые взяли анализ крови у 5774 человек и провели среди них опрос о стрессе. В результате было выявлено, что у людей, часто пребывающих в стрессе, иммунитет ослаблен. Это повышает вероятность развития заболеваний, например рака или болезней сердца.

Также среди последствий стресса могут быть астма, заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет, ожирение, депрессия, а также преждевременное старение.

В статье отмечается, что в опросе были указаны следующие причины стресса: ежедневная дискриминация, пожизненная дискриминация, травмы, тяжелые жизненные события. Также звучит упоминание стресса, связанного с работой. Авторы статьи утверждают, что это явление достойно отдельного исследования.

Снизить риски заболеваний, связанных со стрессом, можно с помощью регулярных физических занятий и налаживания режима питания, как отмечает ведущий автор исследования Эрик Клопак, постдокторант Школы геронтологии им. Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии.

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