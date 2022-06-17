«Армения - не просто наш партнер»: Путин провел встречу с Хачатуряном

По словам президента РФ, российская сторона понимает все, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.

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Российский президент Владимир Путин провел первую встречу с новым лидером Армении Ваагном Хачатуряном. Беседа политиков прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские» - отметил Путин.

Российский лидер также заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы ситуация на армянской территории «была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие». По словам Путина, Армения - стратегический союзник России.

В свою очередь, Ваагн Хачатурян поблагодарил Владимира Путина за встречу на полях ПМЭФ и выразил согласие с теми тезисами, которые сегодня прозвучали в ходе выступления президента РФ на пленарном заседании. Кроме этого, новый президент Армении заявил, что его народ ценит усилия российского лидера в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В начале марта Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну, который одержал победу в ходе выборов президента Армении. В своем обращении российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие российско-армянских союзнических отношений.