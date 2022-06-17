Гуманитарная миссия: как военные медики из РФ помогают жителям Харьковской области

Российские военные медики развернули мобильный госпиталь в Харьковской области. Ведут прием, а также даже проводят плановые операции. Кроме того, местные жители получают все необходимые лекарства.

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Прием в больницах Харьковской области ведут российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа сегодня едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители. Своих медиков в больницах почти не осталось, а потребность в них растет, особенно когда речь идет о хирургии.

«Как правило, это боевая хирургическая патология, и бывают неотложные состояния. Острые хирургические процессы, такие, как аппендицит, холецистит, кишечная непроходимость, перитонит. И приходится делать в том числе операции в неотложном порядке», - рассказал врач-хирург медицинского батальона Западного военного округа Петр.

Виктор Иванов страдает от диабета. Из-за осложнений на ноге ему приходится ходить на костылях. Его родная поликлиника сегодня не работает. Необходимые лекарства и уход он может найти только в больнице у военных.

Дважды в день он ходит сюда на перевязки. Если бы не своевременная помощь военных медиков, мужчина мог бы остаться без ноги. Теперь же появился шанс избежать осложнений.

В больницах на подконтрольных российским военным территориях врачи Минобороны оказывают практически любую возможную помощь местному населению. В первую очередь внимание уделяется тем, кто пострадал от ракетно-бомбовых ударов и обстрелов. Не забывают медики и жителей окрестных поселков. Для них работают полевые госпитали.

При необходимости полевой госпиталь можно легко превратить в полноценную операционную, оборудование для этого есть. Но пока острой потребности в этом не возникает. Обратившимся оказывают первую помощь, а если появится необходимость более серьезного лечения - человека смогут доставить в ближайший стационар на лечение.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов