Армия Армия Армия

Гуманитарная миссия: как военные медики из РФ помогают жителям Харьковской области

Михаил Аброськин
18:06 17.06.2022
Российские военные медики развернули мобильный госпиталь в Харьковской области. Ведут прием, а также даже проводят плановые операции. Кроме того, местные жители получают все необходимые лекарства.
Гуманитарная миссия: как военные медики из РФ помогают жителям Харьковской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Прием в больницах Харьковской области ведут российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа сегодня едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители. Своих медиков в больницах почти не осталось, а потребность в них растет, особенно когда речь идет о хирургии.

«Как правило, это боевая хирургическая патология, и бывают неотложные состояния. Острые хирургические процессы, такие, как аппендицит, холецистит, кишечная непроходимость, перитонит. И приходится делать в том числе операции в неотложном порядке», - рассказал врач-хирург медицинского батальона Западного военного округа Петр.

Виктор Иванов страдает от диабета. Из-за осложнений на ноге ему приходится ходить на костылях. Его родная поликлиника сегодня не работает. Необходимые лекарства и уход он может найти только в больнице у военных.

Дважды в день он ходит сюда на перевязки. Если бы не своевременная помощь военных медиков, мужчина мог бы остаться без ноги. Теперь же появился шанс избежать осложнений.

В больницах на подконтрольных российским военным территориях врачи Минобороны оказывают практически любую возможную помощь местному населению. В первую очередь внимание уделяется тем, кто пострадал от ракетно-бомбовых ударов и обстрелов. Не забывают медики и жителей окрестных поселков. Для них работают полевые госпитали.

При необходимости полевой госпиталь можно легко превратить в полноценную операционную, оборудование для этого есть. Но пока острой потребности в этом не возникает. Обратившимся оказывают первую помощь, а если появится необходимость более серьезного лечения - человека смогут доставить в ближайший стационар на лечение.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 В стране и мире
Путин про ядерное оружие: ничего мы не угрожаем
17:30 В стране и мире
Видео
Борис Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским
16:51 ОПК
Видео
Путин: благодаря технологиям Россия обладает не имеющим аналогов гиперзвуковым оружием
16:11 В стране и мире
Видео
Путин: спецоперация РФ стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы
15:52 В стране и мире
Видео
Путин: страны «золотого миллиарда» считают всех остальных своими колониями и вторым сортом
Популярное
Видео
Вован и Лексус разыграли писательницу Роулинг от имени Зеленского
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Видео
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.