Опубликовано видео с места крупного пожара в жилом доме в центре Москвы
В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В центре Москвы ликвидировали пожар в восьмиэтажном доме №27с1 на Тверской улице. Ему был присвоен второй ранг сложности. В тушении задействовали около ста человек и 30 единиц техники.
До прибытия пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС.
Напомним, возгорание произошло накануне поздно вечером. Что стало причиной происшествия на данный момент неизвестно.
Огонь разгорелся на верхних жилых этажах дома. В самом здании находятся 121 квартира, хостел и магазин электронной техники.