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Опубликовано видео с места крупного пожара в жилом доме в центре Москвы

Сергей Лебедев
00:45 17.06.2022
В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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В центре Москвы ликвидировали пожар в восьмиэтажном доме №27с1 на Тверской улице. Ему был присвоен второй ранг сложности. В тушении задействовали около ста человек и 30 единиц техники.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, возгорание произошло накануне поздно вечером. Что стало причиной происшествия на данный момент неизвестно. 

Огонь разгорелся на верхних жилых этажах дома. В самом здании находятся 121 квартира, хостел и магазин электронной техники.

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