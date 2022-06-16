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Лавров заявил, что поставленные Украине «Стингеры» и «Джавелины» уже продаются на «черном рынке»

Максим Крюков
18:08 16.06.2022
Глава МИД РФ отметил, что отправленное оружие вернется туда, откуда пришло на Украину.
Лавров заявил, что поставленные Украине «Стингеры» и «Джавелины» уже продаются на «черном рынке»
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, Keystone Press Agency, globallookpress
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Оружие, которое было поставлено на Украину западными странами, уже сейчас продается на «черном рынке», и всплыло оно в Албании и Косово. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ну и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями - те же "Стингеры", "Джавелины" - они уже на "черном рынке", они всплыли в Албании и Косово», - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Глава МИД подчеркнул, что об этом уже давно известно и различные типы вооружения «продаются со скидкой». Он подытожил, что в настоящее время идет процесс освоения «черного рынка» - оружие вернется туда, откуда пришло на Украину.

Также Сергей Лавров выразил надежду на то, что руководители западных государств и оборонных ведомств этих стран осознают все риски, связанные с поставкой вооружения Киеву.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму один миллиард долларов. Сообщается, что он будет включать дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем.

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