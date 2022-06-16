Глава ЛНР заявил о том, что в освобожденных районах засеяно около миллиона гектаров
На территориях Луганской области, подконтрольных объединенным силам, организованы мероприятия, направленные на то, чтобы население получало воду, свет и тепло, а посевная кампания прошла в полном объеме. Об этом сообщил «Звезде» глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Посевная кампания прошла в полном объеме. Практически все посевные земли, которые присоединены, это около миллиона гектар, посеяны, обрабатываются. Здесь все хорошо и в порядке», - сказал он.
Также ведутся социальные выплаты и пенсии, запускаются и работают предприятия, отметил глава ЛНР.
Он добавил, что власти республики организовали мероприятия по доставке продуктов питания и другой гумпомощи всем нуждающимся.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.