Глава ЛНР заявил о том, что в освобожденных районах засеяно около миллиона гектаров

Также ведутся социальные выплаты и пенсии, запускаются и работают предприятия, отметил глава ЛНР.

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На территориях Луганской области, подконтрольных объединенным силам, организованы мероприятия, направленные на то, чтобы население получало воду, свет и тепло, а посевная кампания прошла в полном объеме. Об этом сообщил «Звезде» глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Посевная кампания прошла в полном объеме. Практически все посевные земли, которые присоединены, это около миллиона гектар, посеяны, обрабатываются. Здесь все хорошо и в порядке», - сказал он.

Также ведутся социальные выплаты и пенсии, запускаются и работают предприятия, отметил глава ЛНР.

Он добавил, что власти республики организовали мероприятия по доставке продуктов питания и другой гумпомощи всем нуждающимся.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.