В Сербии пообещали, что не будут вступать в НАТО

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Сербские власти на пути присоединения к Евросоюзу не собираются вступать в Североатлантический альянс и вводить ограничительные меры против Российской Федерации. С таким заявлением выступил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в ходе встречи с зампредседателя правительства Юрием Борисовым на ПМЭФ-2022.

«Сербия остается на европейском пути, но мы решительно против введения санкций против России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбила», - приводит слова сербского министра РИА Новости.

Он отметил, что торговый оборот двух стран за 2021 год составил почти три миллиарда долларов, что оказалось выше на 13,1% по сравнению с 2020 годом. Также сообщается, что развитие сотрудничества государств привело к тому, что Россия стала четвертым по объему внешнеторговым партнером Сербии.

Кроме того, Попович подчеркнул, что лидеры двух государств договорились о подписании нового соглашения по поставкам газа из России «на исключительно благоприятных условиях».

Напомним, в конце прошлого месяца Владимир Путин и Александр Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа. Также главы государств подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое сотрудничество на основе традиционно тесных связей народов двух стран.