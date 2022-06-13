В заполненном людьми супермаркете в Мехико рухнула крыша

Как заявили спасатели, крыша могла обрушиться после многодневных ливней.

© Видео: EnriqueEnVivo, josue_tinoco, anonopshispano - Twitter © Фото: EnriqueEnVivo, josue_tinoco, anonopshispano - Twitter

В столице Мексики рухнула крыша супермаркета. Инцидент произошел накануне в округе Бенито-Хуарес и его свидетелями стали десятки человек. По сведениям спасателей, крыша не выдержала обильных осадков.

«Информируем об обрушении металлической структуры на площади примерно 1 тыс. квадратных метров, сведений о пострадавших нет», - сообщил портал SinEmbargo.

Накануне в большинстве районов Мехико прошли мощные ливни с градом. Это привело к подтоплениям первых этажей зданий, подземных парковок и переходов. Власти мегаполиса объявили средний уровень опасности. Сейчас на месте ЧП ведутся восстановительные работы.