Почти 800 гектаров в огне: кадры мощного лесного пожара на севере Сахалина

Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы.

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Возгорание на площади 757 гектаров ликвидируют на севере Сахалина, передает РИА Новости, ссылаясь на региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Сети.

«Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы», - говорится в сообщении.

Как сообщается, к месту ЧП оперативно выехали 17 сотрудников экстренных служб, были направлены два бульдозера, три специальные пожарные машины, три автомобиля.

По данным сотрудников, на данный момент огонь прошел по площади в 757 гектаров лесополосы на труднодоступной территории.