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Боррель призвал Европу к продолжению диалога с Россией

Сергей Лебедев
05:47 13.06.2022
Он отметил, что придется как-то сосуществовать после боевых действий на Украине.
Боррель призвал Европу к продолжению диалога с Россией
© Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой. В интервью для Le Journal du Dimanche он отметил, что ЕС придется сосуществовать с Россией после боевых действий на Украине, поэтому нужно продолжать взаимодействовать и четко определить формат отношений.

Комментируя недавние слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию «не следует унижать», Жозеп Боррель сказал, что данное заявление «отражает реальность». Этой позиции нужно придерживаться для того, чтобы потом можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам.

«Такое сосуществование будет очень трудным. Но все равно придется постараться сосуществовать с русскими на этом континенте. Мы должны продолжать говорить с Россией», — подчеркнул политик.

Также Боррель указал, что каналы связи с Россией не закрывались с начала специальной операции на Украине. В апреле Москву посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер, а в июне в Сочи побывал председатель Африканского Союза Маки Салл. Кроме того, в нашей стране сейчас находятся два эмиссара генерального секретаря ООН.

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