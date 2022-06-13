Под постоянным огнем: как бойцам ЛНР удалось эвакуировать из шахты мирных жителей Тошковки

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Село Тошковка в Луганской народной республике отбили у Вооруженных сил Украины всего четыре дня назад. Бойцы Народной милиции закрепились на позициях, которые совсем недавно занимали националисты. Над головой то жужжат беспилотники, передвигаться здесь можно только бегом.

Позиции Народной милиции хорошо знакомы радикалам, каждый метр пристрелен, тем сложнее выполнение миссии - эвакуация людей, которые находятся в бомбоубежище. Полсотни жителей Тошковки уже два с половиной месяца вынуждены скрываться на шахте. По большей части это старики, которым некуда было бежать.

Измученные обстрелами люди впервые за долгое время видят солнечный свет. Нужно спешить, каждая секунда на открытом пространстве может привести к трагедии.

Первыми подземелье покидают пожилые жители, их здесь 12 человек. Они уже два месяца не видели солнечного света, жили в убежище в ужасных условиях, без света, воды, практически без еды.

Эвакуироваться на западную Украину этим людям предлагали бойцы ВСУ, однако убедить в добрых намерениях жителей Тошковки не удалось. Отчаявшихся, изголодавшихся жителей села украинские военные под видом выдачи гуманитарной помощи выманивали на поверхность и начинали артиллерийский обстрел.

На эвакуацию всего несколько минут, забраться в кузов помогают бойцы 16-й бригады сил ЛНР. Практически ни один житель подземелья не смог самостоятельно добраться до эвакуационной машины.

Первая партия отправляется в безопасное место, но в убежище остаются еще десятки селян.

Последний оплот националистов находится прямо за территорией шахты. Как только с беспилотников засекают перемещения, сразу начинает работать украинская артиллерия. В то время, когда съемочная группа «Звезды» пытается вернуться в убежище, начинается артобстрел. Стреляют польским минами, которые отличаются тем, что летят, не издавая свиста, и нельзя понять откуда.

Оружие на позициях уже привычно оставлено радикалами. В ящиках есть даже данные о том, кто и когда упаковал снаряды.

Вторым заходом бойцы Народной милиции забирают оставшихся заложников националистов, и прямо под обстрелом вывозят людей в безопасное место.

Самое страшное для этих людей позади. Каждый из них сможет получить всю необходимую медицинскую помощь, еду, воду, для всех них уже подготовлено временное жилье, до тех пор, пока их собственные дома не будут восстановлены.