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Прямо во время службы: священник рассказал, как ВСУ бомбили храм в Харьковской области

Анатолий Бородкин
06:40 01.06.2022
Обстрелом повредило оклады, иконы и почти 200-летние росписи на стенах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В одном из городов Харьковской области украинские националисты обстреляли храм во время вечерней службы. Об этом «Звезде» рассказал настоятель протоирей Николай.

Обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины разбило престол и плитку на полу, повредило оклады, иконы и почти 200-летние росписи на стенах, пробило жестяную крышу, деревянные перекрытия и кирпичный свод.

«Со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попадали. Окно полностью вылетело... "На пол! На пол! На пол!" - начал орать. И сам на пол упал, Господи помилуй. Испугался так, не дай Бог никому», - рассказал отец Николай.

До тех пор, пока российские войска не освободили город, люди прятались в подвале храма как в бомбоубежище: до 50 человек, включая детей и стариков, на 25 квадратных метрах. Отопления в сыром подземелье не было, освещалось оно только свечами.

«Сейчас только я один остался здесь, в этой комнате. А все съехали уже. Недельки две как. Разошлись люди по домам. Слава Богу, тихо становится», - добавил настоятель.

Храм восстанавливают: российское МЧС доставляет стройматериалы, а работами на общественных началах занимается местная бригада. В бывшем бомбоубежище после окончания ремонта собираются обустроить комнату для молебнов.

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