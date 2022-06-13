С перевесом в 0,1%: во Франции озвучили результаты парламентских выборов

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получила 25,71% голосов избирателей. Она на десятую процента опередила левый «Новый народный экологический и социальный союз», возглавляемый Жан-Люком Меланшоном. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки все бюллетеней.

Альянс «Вместе!» объединил правящее движение «Ренессанс» Макрона и союзные с ним центристские партии. Левые политические блоки объединились в «Новый народный экологический и социальный союз» под руководством Меланшона.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая на апрельских президентских выборах заняла второе место, на парламентские выборы вышло самостоятельно, не вступая в союзы с другими партиями и блоками. Партия завоевала более 19 процентов голосов в первом туре.

Второй тур выборов в Национальное собрание состоится 19 июня. В ходе него изберут 577 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.