Украинские боевики выпустили 80 ракет по Донецку

Обстрелу из РСЗО «Град» в 18:00 подверглись три района Донецка – Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский.

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В районе 18:00 (время совпадает с московским) украинские боевики обстреляли еще три района Донецка – Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский. ВСУ выпустили по городу десятки ракет из «Града».

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел выполнялся по направлению – населенный пункт Первоймайское – город Донецк. Боевики выпустили 80 ракет из РСЗО.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, в каком состоянии сейчас находится рынок в Буденновском районе Донецка, который утром 13 июня подвергся обстрелам со стороны ВСУ. На кадрах видны поврежденные торговые павильоны, разбитые автомобили и сгоревшие сооружения.

Украинские боевики в последние недели сильно нарастили интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. Беспорядочным атакам неоднократно подвергался центр Донецка. От обстрелов страдают десятки мирных жителей и жилые кварталы.