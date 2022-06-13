Президент Польши заявил о необходимости восполнить запасы переданной Украине военной техники

По словам Анджея Дуды, Польша передала Украине военную помощь на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

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Польша столкнулась с острой нуждой в восполнении запасов военной техники, которая была передана Украине. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на совещании с руководящим составом министерства национальной обороны Польши.

Польский лидер отметил, что страна поставила на Украину несколько сотен танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также БПЛА, ПЗРК, сотни тысяч боеприпасов, запчастей и другого военного оборудования.

«Это создало для министра обороны ощутимую необходимость пополнения запасов вооружения», - сказал лидер Польши.

Он также подчеркнул, что Польша передала Украине военную помощь минимум на $1,7 млрд. Дуда отметил, что страна ожидает помощи от союзников в восполнении нехватки вооружения, которая появилась из-за поставок на Украину. По его словам, необходимые закупки уже ведутся.

Ранее Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину и перешла на коммерческие контракты. Сообщается, что поставки требуют больших логистических усилий. Помимо трубопроводов, Польше пришлось запустить другие каналы доставки топлива. При этом в приоритете остается обеспечение национального рынка.