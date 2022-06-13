Посол Украины призвал власти ФРГ задуматься, почему украинские беженцы покидают страну
Властям ФРГ следует задуматься, почему многие украинские беженцы покидают страну. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Многие украинцы уезжают из Германии уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах», - сказал он в ходе дискуссии, которую организовала газета Bild. Однако Мельник не подкрепил свои слова статистическими данными.
Также в ходе дискуссии обсуждались вопросы закупки Германией энергоресурсов у РФ.
Сообщается, что за последние несколько месяцев в страну прибыли более восьмисот тысяч граждан Украины. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц ранее подчеркнул, что немцы славятся своей культурой гостеприимства. О том, сколько беженцев покинули страну, не сообщается.