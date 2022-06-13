Кубанский СК показал видео, на котором предполагаемый убийца ребенка избавляется от тела

По версии следствия, ребенка был жестоко избит отчимом, после чего скончался от полученных травм.

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Предполагаемый убийца пятилетнего мальчика в Краснодаре попал на кадры камеры видеонаблюдения в подъезде дома. Следствие полагает, что мужчина в это время мог выносить тело погибшего ребенка. На кадрах видно, что на его плече висит большая клетчатая сумка.

«Вечером 8 июня 2022 года мужчина вместе с супругой и детьми находился дома, в квартире расположенной по улице Тюляева. Там между ним и пятилетним сыном супруги возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове, после чего все легли спать», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Утром ребенка обнаружили без признаков жизни. Следствие считает, что для сокрытия следов преступления подозреваемый мог инсценировать пропажу мальчика.

«... злоумышленник поместил тело ребенка в сумку и вывез в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал <...> после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына», - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшего осмотра было обнаружено тело погибшего мальчика. Точную причину его смерти назовут эксперты после завершения необходимых процедур. В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве пасынка. Следователи проверят степени причастности матери к совершению данного преступления.